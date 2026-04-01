Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
D'Artagnan und die drei Musketiere

Der Kleine mit dem schnellen Degen

Staffel 1Folge 1vom 01.04.2026
Der Kleine mit dem schnellen Degen

Der Kleine mit dem schnellen DegenJetzt kostenlos streamen

D'Artagnan und die drei Musketiere

Folge 1: Der Kleine mit dem schnellen Degen

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Der junge D'Artagnan und sein Rivale François liefern sich einen Kampf mit Holzschwertern im Wald. Dabei werden sie von einem Fremden beobachtet, der sich als einer der Musketiere herausstellt. Der Mann ist von D'Artagnans Fechtkünsten beeindruckt und spricht ihm ein Kompliment aus. Als D'Artagnan feststellt, dass sein Vater den Soldaten kennt, entbrennt in ihm der Wunsch, selbst nach Paris zu gehen und Teil der Musketiere zu werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

D'Artagnan und die drei Musketiere
D'Artagnan und die drei Musketiere

D'Artagnan und die drei Musketiere

Alle 1 Staffeln und Folgen