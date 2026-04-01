Die abenteuerliche FluchtJetzt kostenlos streamen
D'Artagnan und die drei Musketiere
Folge 10: Die abenteuerliche Flucht
25 Min.Folge vom 01.04.2026
Juliette wird noch immer von Graf Rochefort und seinen Männern festgehalten. Diese wollen von dem Mädchen erfahren, welchen Geheimauftrag sie von der Königin erhalten hat. Währenddessen wird auch Juliettes Onkel entführt, und D'Artagnan, Athos, Porthos und Aramis überlegen sich einen Plan, wie sie beide wieder befreien können.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick