D'Artagnan und die drei Musketiere
Folge 19: Die Aufnahmeprüfung
25 Min.Folge vom 01.04.2026
D'Artagnan erhält endlich die Möglichkeit, ein echter Musketier zu werden. Doch vorher muss er sich in mehreren Aufgaben beweisen. Kardinal Richelieu und Widimer wollen derweil ihren eigenen Kandidaten in die Reihen der Musketiere einschleusen und müssen daher verhindern, dass D'Artagnan erfolgreich ist.
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