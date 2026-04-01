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D'Artagnan und die drei Musketiere

Gefährlicher Hinterhalt

DeAPlanetaStaffel 1Folge 12vom 01.04.2026
Gefährlicher Hinterhalt

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D'Artagnan und die drei Musketiere

Folge 12: Gefährlicher Hinterhalt

25 Min.Folge vom 01.04.2026

Kardinal Richelieu positioniert Wachen an den Geheimgängen, die zum Gemach der Königin führen, um Juliette abfangen zu können. D'Artagnan berichtet Monsieur de Tréville währenddessen, dass er von Mylady de Winter hypnotisiert wurde, weshalb der Anführer der Musketiere den Jungen zu seinem eigenen Schutz erst einmal in die Bastille sperrt.

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