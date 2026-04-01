D'Artagnan und die drei Musketiere
Folge 5: Kurz vor dem Ziel
25 Min.Folge vom 01.04.2026
D'Artagnan macht sich auf den Weg zu Monsieur de Tréville, um den Musketieren beizutreten. Als er an deren Hauptquartier ankommt, trifft auch der Anführer der Garde des Kardinals ein, der Athos und Aramis verhaften will. Der Kapitän der Musketiere weigert sich, seine Leute auszuliefern. Da Monsieur Widimer nicht mit leeren Händen zum Kardinal zurückkehren will, nimmt er nun D'Artagnan als Sündenbock ins Visier ...
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