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D'Artagnan und die drei Musketiere

Die unbesiegbaren Drei

Staffel 1Folge 4vom 01.04.2026
Die unbesiegbaren Drei

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D'Artagnan und die drei Musketiere

Folge 4: Die unbesiegbaren Drei

25 Min.Folge vom 01.04.2026

D'Artagnan wacht im Haus von Juliettes Onkel auf, der ihm anbietet, bei ihm zu wohnen. Da der Junge kein Geld mehr hat, nimmt er das Angebot dankend an. Als die beiden Männer von draußen einen Streit hören, gehen sie hinaus, um nachzusehen, was passiert: Der legendäre Musketier Athos liefert sich ein Duell mit der Garde des Kardinals ...

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