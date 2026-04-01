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D'Artagnan und die drei Musketiere

Die Rache der Mylady

Staffel 1Folge 25vom 01.04.2026
Die Rache der Mylady

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D'Artagnan und die drei Musketiere

Folge 25: Die Rache der Mylady

25 Min.Folge vom 01.04.2026

D'Artagnan und seine Freunde kommen in Spanien an, wo sie dem König die Juwelen übergeben sollen. Doch auch Mylady de Winter ist bereits vor Ort und will den Männern die Schmuckstücke abluchsen. Es gelingt ihr, Athos zu vergiften und die anderen mit einem Gegenmittel für ihren Freund zu erpressen.

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