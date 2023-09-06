Bunte Torten-Deko und herzhafte BrotkreationenJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 2: Bunte Torten-Deko und herzhafte Brotkreationen
112 Min.Folge vom 06.09.2023Ab 6
In der ersten Challenge sollen die Hobbybäcker:innen ihren Kuchen in Stücke teilen, einzeln ausdekorieren und wieder zusammengesetzt präsentieren. Außerdem erwartet die Jury eine dekorative Torte mit deftigen Creme- und Gemüse-Füllungen. Wer sichert sich eine gute Platzierung und wer muss diese Woche das Backzelt verlassen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick