Vom Schoko-Himmel bis hin zu gesplitterten Torten-TräumenJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 6: Vom Schoko-Himmel bis hin zu gesplitterten Torten-Träumen
105 Min.Folge vom 04.10.2023Ab 6
Diesmal dreht sich für die Kandidat:innen alles um die süßeste Versuchung der Welt: Schokolade. Egal ob Sachertorte, Brownies oder Tarte au Chocolat - die Hobbybäcker:innen sollen einen echten Schoko-Klassiker präsentieren. Anschließend haben sie zwei Stunden Zeit, um eine Flammkuchen-Laugenbrezel mit knuspriger Kruste und goldbrauner Farbe zu kreieren. Wer schafft es bis ins Halbfinale und hat somit weiterhin die Chance auf den begehrten Titel?
