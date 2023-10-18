Kleines und großes Spektakel im FinaleJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 8: Kleines und großes Spektakel im Finale
108 Min.Folge vom 18.10.2023Ab 6
Im Finale von "Das große Backen" entscheidet sich, wer den goldenen Cupcake und 10.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen darf. Doch zuvor müssen die Kandidat:innen Fingerspitzengefühl beweisen und aus 27 Macarons einen stabilen Würfel bauen. Außerdem gilt es, drei Törtchen mit einer glasierten Füllung zu backen. Zum Abschluss haben die Finalist:innen fünf Stunden Zeit, um eine dreistöckige Torte zu kreieren, die gleichermaßen mit ihrem Geschmack und ihrer Optik überzeugt.
