Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Backen

Schwindelerregende Angelegenheit in der Backstube

SAT.1Staffel 11Folge 5vom 27.09.2023
Schwindelerregende Angelegenheit in der Backstube

Schwindelerregende Angelegenheit in der BackstubeJetzt kostenlos streamen

Das große Backen

Folge 5: Schwindelerregende Angelegenheit in der Backstube

109 Min.Folge vom 27.09.2023Ab 6

Die Kandidat:innen stellen sich erneut den kulinarischen Herausforderungen der Jury: Zuerst sollen sie ein Backwerk ihrer Wahl mit einem Marmor-Muster verschönern. Außerdem gilt es, blättrige Croissant-Kringel zu kreieren, die flach und kreisrund gebacken und anschließend gefüllt und stehend präsentiert werden sollen. In der letzten Aufgabe des Tages dürfen die Hobbybäcker:innen ihr Leibgericht in Form einer täuschend echten 3D-Torte zur Schau stellen.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Das große Backen
SAT.1
Das große Backen

Das große Backen

Alle 13 Staffeln und Folgen