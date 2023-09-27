Schwindelerregende Angelegenheit in der BackstubeJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 5: Schwindelerregende Angelegenheit in der Backstube
109 Min.Folge vom 27.09.2023Ab 6
Die Kandidat:innen stellen sich erneut den kulinarischen Herausforderungen der Jury: Zuerst sollen sie ein Backwerk ihrer Wahl mit einem Marmor-Muster verschönern. Außerdem gilt es, blättrige Croissant-Kringel zu kreieren, die flach und kreisrund gebacken und anschließend gefüllt und stehend präsentiert werden sollen. In der letzten Aufgabe des Tages dürfen die Hobbybäcker:innen ihr Leibgericht in Form einer täuschend echten 3D-Torte zur Schau stellen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick