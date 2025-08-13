Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Backen

SAT.1Staffel 13Folge 1vom 13.08.2025
Das große Backen

Folge 1: Back-Feuerwerk zum 13. Staffel-Start

119 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 6

In der ersten Folge treten zwölf Hobbybäcker:innen mit ihrem Lieblingsrezept an und zeigen persönliche Kreationen. In der technischen Prüfung verwandeln sie einen Windbeutel in ein Comic-Tier mit Craquelin, gefüllt mit weißer Ganache und fruchtigem Kern. Unter dem Motto "Das bin ich" gestalten sie abschließend eine kreative 3D- oder Motivtorte als essbares Selbstporträt - geschmacklich wie optisch frei interpretierbar.

