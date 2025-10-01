Internationale Backkunst und schwebende HerausforderungenJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 8: Internationale Backkunst und schwebende Herausforderungen
113 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 6
Ein Trifle mit fünf sauberen Schichten eröffnet die Woche. Danach wird's fettig - in 35 Minuten sollen perfekte Churro-Ringe mit Schokosauce entstehen. Zum Abschluss trotzen die Hobbybäcker der Schwerkraft mit spektakulären Gravity Cakes. Doch wer hebt ab - und für wen ist der Ofen endgültig aus?
