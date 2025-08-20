Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2vom 20.08.2025
115 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 6

In Woche zwei lädt die Jury zur edlen Tea Time: Zehn identische Kleingebäcke wie Macarons oder Eclairs sollen auf einer stilvollen Tafel glänzen. In der technischen Prüfung fordert Christian ein herzhaftes Fächerbrot mit Pesto im Hefeteig. Zum Finale heißt es "Innen wie außen" - eine 3D-Torte soll eine Zutat geschmacklich und optisch realistisch darstellen. Nach drei Aufgaben entscheidet sich, wer das Backzelt verlassen muss.

SAT.1
