Das große Backen
Folge 5: Dänisches Flair und große Träume
115 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 6
Sechs leere Pasteten wollen individuell gefüllt werden. Gastjuror Markus Grigo bringt mit der Kransekage dänisches Flair ins Zelt. Die Finaltorte stellt persönliche Träume der Kandidaten dar - nur "Das große Backen" darf kein Motiv sein. Wer überzeugt die Jury, wer muss den Traum beenden?
