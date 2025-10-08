Rotierende Torten im HalbfinaleJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 9: Rotierende Torten im Halbfinale
99 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 6
Herzhaft wird's mit Langos - frittiert und belegt aus Ungarn. In der technischen Prüfung folgt "Mojito-Mania" als Törtchen mit Baiser-Mantel. Abschließend drehen die Torten durch: Mini- und Haupttorte sollen auf einem Karussellständer rotieren. Wer erreicht das Finale - und für wen endet die Fahrt?
