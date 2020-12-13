Die legendärsten Gebäcke der SchwedenJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 7: Die legendärsten Gebäcke der Schweden
100 Min.Folge vom 13.12.2020Ab 6
Zum Halbfinale geht es nach Schweden. Bei der ersten Aufgabe steht und fällt alles mit dem Teig: "Knäckebrot". Wem gelingt es, die knusprigen Brotschnitten nach individuellen Rezepturen zu verfeinern? In der Technischen Prüfung ist ein schwedischer Klassiker gefragt, die Prinzessinnentorte. Zum Schluss das Highlight: Fünf Stunden haben die Hobbybäcker Zeit, um eine "Meine Astrid-Lindgren-Torte" zu kreieren. Für welche Kinderbuchfigur werden sie sich wohl entscheiden?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick