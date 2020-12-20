Gebackene Trophäen für die GewinnerinJetzt kostenlos streamen
Das große Backen
Folge 8: Gebackene Trophäen für die Gewinnerin
101 Min.Folge vom 20.12.2020Ab 6
Das Finale steht ganz unter dem Motto "Meisterbankett": Los geht es mit zwei süßen Kleingebäcken im Metallic-Look. Diese Köstlichkeiten sollen von "Mousse-Medaillen" in gold, silber und bronze begleitet werden. Die Hobbybäcker müssen mit den delikaten Schmuckstücken versuchen, die Jury von ihrem technischen Geschick zu überzeugen, bevor es in der alles entscheidenden Aufgabe darum geht, das Meisterbankett mit einem eigenen gebackenen Siegerpokal zu komplettieren.
