Das große Backen
Folge 2: Die Tour de France der Backkunst
106 Min.Folge vom 08.11.2020Ab 6
Der erste Stopp der Backreise für unsere Kandidaten ist Frankreich, Mutterland der Patisserie. Als Einstieg sollen die Bäcker der Jury eine leckere Tarte präsentieren - ein flacher, knuspriger Mürbteigboden gekrönt von einer süßen, cremigen Füllung. Für die Technische Prüfung hat sich Christian eine große Aufgabe überlegt: einen Riesen-Eclair. Zu guter Letzt geht es an das klassische Baisergebäck "Macarons". Wer überzeugt in der französischen Woche?
