SAT.1Staffel 8Folge 1vom 01.11.2020
106 Min.Folge vom 01.11.2020Ab 6

Zum Einstieg dürfen alle 10 Hobbybäcker mit ihrem Lieblingsrezept arbeiten. Betty und Christian probieren sich durch zehn völlig verschiedene Gebäcke - vom Torten-Klassiker bis hin zur originellen Eigenkreation, salzig oder süß. Bei der Technischen Prüfung geht es an den Frankfurter Kranz, eine ringförmige Torte aus feinem Rührteig, Buttercreme und Krokant. In der Highlight-Aufgabe ist Kreativität angesagt: Welche Motivtorte übertrifft alle Erwartungen?

SAT.1
