Bella Italia schickt süße Grüße

SAT.1Staffel 8Folge 6vom 06.12.2020
100 Min.Folge vom 06.12.2020Ab 6

Auf nach Bella Italia! In der ersten Aufgabe sollen die Hobbybäcker "Tiramisu" neu interpretiert auf den Teller zaubern. Die Löffelbiskuits müssen sie dabei selbst herstellen. Lecker weiter geht es in der Speedchallenge, in der zehn gleich große Cantuccinis gebacken werden sollen - ein perfekter Begleiter zum Kaffee! Zu guter Letzt haben die Kandidaten fünf Stunden Zeit, um eine 3D-Torte in eine Strandkulisse zu integrieren, die italienische Urlaubsgefühle bei der Jury weckt.

SAT.1
