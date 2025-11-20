Gefühlsexplosion: Wenn Wunderblumen welken und Egos zerbrechenJetzt ohne Werbung streamen
Das große Promi-Büßen
Folge 11: Gefühlsexplosion: Wenn Wunderblumen welken und Egos zerbrechen
46 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Olivia Jones ruft Theresia Fischer in die gefürchtete Runde der Schande! Die selbsternannte Reality-Wunderblume hält sich für respektvoll und niveauvoll - doch warum ist sie dann hier? Derweil eskaliert das Drama: Emma wirft Diogo asoziales Verhalten vor, während Vanessa sich unfair behandelt fühlt. Und der große Rafi Rachek? Wird ganz klein, als er sich für geschmacklose Erniedrigungen schämen muss.
Alle Staffeln im Überblick