Das große Promi-Büßen

Von Aggression bis Skrupellosigkeit: Emmas und Serkans Eskapaden

Staffel 4Folge 14vom 27.11.2025
Von Aggression bis Skrupellosigkeit: Emmas und Serkans Eskapaden

Folge 14: Von Aggression bis Skrupellosigkeit: Emmas und Serkans Eskapaden

45 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12

Olivia Jones konfrontiert Emma mit ihrer Vergangenheit: Einst impulsiv und verletzend, wirkt sie heute reflektierter - doch zeigt sie wirklich Reue? Unterdessen sorgt ein verführerischer Deal mit zwei Luxus-Betten gegen Ravioli für Diskussionen und einen Sprint zum Telefon. Serkan tritt als letzter zu seiner Runde der Schande an. Was wirft ihm Olivia vor?

