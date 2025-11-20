Absprachen, Aussprachen und das erste "Tribunal der Loser"Jetzt kostenlos streamen
Das große Promi-Büßen
Folge 12: Absprachen, Aussprachen und das erste "Tribunal der Loser"
47 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Die Runde der Schande wirkt bei Rafi nach, denn er ist plötzlich ganz kleinlaut und nachdenklich. Laut wird es hingegen bei Diogo, denn er gerät nicht nur mit Serkan aneinander, sondern auch Emma und Vanessa stellen sich plötzlich gegen ihn. Außerdem steht das erste "Tribunal der Loser" an. In diesem entscheidet sich, wer das Camp verlassen muss.
