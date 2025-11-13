Wer spielt ein falsches Spiel?Jetzt kostenlos streamen
Das große Promi-Büßen
Folge 9: Wer spielt ein falsches Spiel?
46 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Für Edith geht es zu Olivia Jones in die "Runde der Schande" und Jörg spricht mit Rafi Tacheles, nachdem dieser mit seiner Pizza-Aktion alle gegen sich aufgebracht hat. Das Team muss außerdem darüber abstimmen, wer ein falsches Spiel spielt und nicht sein wahres Gesicht zeigt. Dabei wissen einige von den Büßer:innen nicht, dass es eine geheime Dreier-Allianz gibt, die sich vor der Nominierung schützen will.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick