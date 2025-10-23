Die erste Bewährungsprobe im BüßercampJetzt kostenlos streamen
Das große Promi-Büßen
Folge 2: Die erste Bewährungsprobe im Büßercamp
53 Min.Ab 12
Das erste unmoralische Angebot steht im Raum und wie immer hat es einen hohen Preis. Außerdem hat der erste Skandalpromi seine gefürchtete "Runde der Schande". Diogo muss sich als erstes Olivia Jones stellen und sich mit den Dämonen seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Und das alles vor den Augen von Emma und Vanessa.
