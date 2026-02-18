Herzensangelegenheiten in der BackstubeJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 2: Herzensangelegenheiten in der Backstube
119 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Die Promi-Bäcker sollen Torten oder Kleingebäcke kreieren, bei denen Zimt im Mittelpunkt steht. Betty verlangt von ihnen höchste Präzision: Die Promis müssen eine Bausatz-Tarte aus Mürbteig herstellen, mit Biskuit, Vanillepudding und Erdbeeren füllen und dabei Form und Geschmack perfekt vereinen. Mit einer Torte in Herzform sollen die Promis die Jury verzaubern. Gleichzeitig soll ihr Backwerk einem Menschen in ihrem Leben gewidmet sein und dessen Lieblings-Aromen beinhalten.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick