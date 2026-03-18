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Das große Promibacken

Waffel dich glücklich!

SAT.1Staffel 10Folge 6vom 18.03.2026
Waffel dich glücklich!

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Das große Promibacken

Folge 6: Waffel dich glücklich!

116 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 6

Die Promis stapeln mindestens fünf frisch gebackene Waffeln zu einer kunstvollen Torte, gefüllt mit zwei verschiedenen Cremes. Kreativität und Fingerspitzengefühl sind gefragt, denn die Jury will ein süßes Meisterwerk, das ganz ohne Backofen glänzt. Außerdem backen die Promis den französischen Klassiker Paris-Brest - einen knusprigen Brandteig-Kranz mit Craquelin-Kruste, gefüllt mit Pistazien-Creme. Und der klassische Kastenkuchen wird in florale Back-Kunstwerke verwandelt.

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