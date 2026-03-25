Ungeahnte Herausforderungen im HalbfinaleJetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 7: Ungeahnte Herausforderungen im Halbfinale
118 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 6
Die Promis kreieren Törtchen, Rouladen oder kleine Gebäcke, die die typischen Zutaten wie fluffigen Teig, rote Konfitüre, Vanille-Buttercreme und Mandel-Krokant kreativ in Szene setzen. Außerdem backen die Promis eine Rigatoni-Torte: gegarte Pasta auf herzhaftem Mürbteigboden mit aromatischer Soße. Kurz vor dem Finale gestalten die Promis tierisch süße Torten mit "Fell"-Optik. Mindestens die Hälfte der Oberfläche wird mit Grastüllen dekoriert, um den flauschigen Look umzusetzen.
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