"Promis in Plunderpanik"Jetzt kostenlos streamen
Das große Promibacken
Folge 4: "Promis in Plunderpanik"
117 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 6
Die Promis backen sechs identische Plunderteilchen aus touriertem Hefeteig. Diese sollen mit feiner Creme und Obst überzeugen. Außerdem stellen die Promis filigrane Baiser-Muscheln her, die mit Vanillecreme und Kompott gefüllt und mit einer Physalis verziert werden. In der finalen Aufgabe dreht sich alles um das Motto "Eis, Eis, Baby!": Die Promis gestalten 3D-Torten, die ihre Lieblingseissorten kreativ nachbilden. Echtes Eis ist dabei jedoch tabu.
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