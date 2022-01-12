Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Promibacken

Übung macht den Meister

SAT.1Staffel 6Folge 1vom 12.01.2022
Übung macht den Meister

Das große Promibacken

Folge 1: Übung macht den Meister

119 Min.Folge vom 12.01.2022Ab 6

Um die prominenten Bäcker:innen kennenzulernen, dürfen sie in Aufgabe 1 ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihr Lieblingsrezept präsentieren. Für die erste Technische Prüfung hat sich Christian Hümbs einen Klassiker ausgesucht: Franzbrötchen! Im gebackenen Show-Highlight zeigen sich die Promis schließlich von ihrer persönlichen Seite. Mit ihrer gebackenen Visitenkarte verewigen sie ihre Leidenschaften oder Hobbys - ganz nach dem Motto: Lasst einfach Torten sprechen!

