Süße Monster und monströse Missgeschicke
Das große Promibacken
Folge 2: Süße Monster und monströse Missgeschicke
118 Min.Folge vom 19.01.2022Ab 6
In Aufgabe 1 "Grafische Tarte" müssen die Promibäcker:innen exakt geschnittenes Obst oder Gemüse zu einem grafischen Muster auf einer Tarte drapieren. In der Technischen Prüfung kommt Bettina Schliephake-Burchardts Interpretation der "Mozartrolle" ins Spiel, wenn die typischen Komponenten und Aromen der Süßigkeit in ein attraktives Gebäck wandern. In Aufgabe 3 dürfen die Promis schließlich putzige Monster-Torten kreieren - Hauptsache das Ergebnis überzeugt durch Individualität!
