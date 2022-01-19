Zum Inhalt springenBarrierefrei
Süße Monster und monströse Missgeschicke

SAT.1 Staffel 6 Folge 2 vom 19.01.2022
118 Min. Folge vom 19.01.2022 Ab 6

In Aufgabe 1 "Grafische Tarte" müssen die Promibäcker:innen exakt geschnittenes Obst oder Gemüse zu einem grafischen Muster auf einer Tarte drapieren. In der Technischen Prüfung kommt Bettina Schliephake-Burchardts Interpretation der "Mozartrolle" ins Spiel, wenn die typischen Komponenten und Aromen der Süßigkeit in ein attraktives Gebäck wandern. In Aufgabe 3 dürfen die Promis schließlich putzige Monster-Torten kreieren - Hauptsache das Ergebnis überzeugt durch Individualität!

