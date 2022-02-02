Das große Promibacken
Folge 4: Episode 4
116 Min.Folge vom 02.02.2022Ab 6
Heute steht der "Herzhafte Strudel" auf dem Speiseplan: In dieser Aufgabe 1 sollen die verbliebenen fünf Promibäcker:innen einen Strudel mit pikanter Füllung und passendem Dip zubereiten. In der Technischen Prüfung machen die Kandidat:innen einen Ausflug in die feine Welt der Patisserie. Einen "Schwanensee" wünscht sich Christian und dafür müssen die Promis einiges leisten. Aufgabe 3 setzt auf einen angesagten Deko-Trend: Torten im edlen Stein-, Marmor- oder Terrazzo-Look.
