Das große Promibacken
Folge 5: Episode 5
115 Min.Folge vom 09.02.2022Ab 6
Halbfinale bei "Das große Promibacken"! In der ersten Aufgabe wartet auf die Promibäcker:innen das absolute Trendgebäck "Baked Alaska", welches mit seiner Baiser-Hülle verzaubert. Die Technische Prüfung von Betty heißt "Amerikaner". Unsere Promis haben nur 60 Minuten Zeit, um drei perfekte Amerikaner für die Jury herzustellen. In der Highlight-Aufgabe 3 werden spektakuläre Inseltorten kreiert, die zurechtgeschnitzt und mit Gelee aufgefüllt werden sollen.
