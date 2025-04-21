Der Alte
Folge 14: Bumerang
56 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird in ihrer Wohnung erschossen. Hauptkommissar Köster findet schnell heraus, daß ein gewisser Dr. Berger nicht nur Besitzer der Wohnung, sondern auch offensichtlich der Geliebte der jungen Frau war. Doch je länger er sich mit dem Mordfall beschäftigt, um so rätselhafter wird er. Der Kreis der Verdächtigen wird von Tag zu Tag größer, bis er in der Wohnung der Toten ein Bild entdeckt, das ihn endlich auf die richtige Spur führt.
