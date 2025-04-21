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Der Alte

Bahnhofsbaby

KultKrimiStaffel 7Folge 17vom 21.04.2025
Bahnhofsbaby

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Der Alte

Folge 17: Bahnhofsbaby

60 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Während einer Mathematikarbeit an seinem Stuttgarter Gymnasium erhält der 18-jährige Primaner Karsten Winterberg von einem Sextaner, der plötzlich im Klassenzimmer erscheint, ein anonymes Schreiben. Es enthält schlimme Verleumdungen über seine Herkunft. Als Baby soll er am Kölner Hauptbahnhof von seiner leiblichen Mutter ausgesetzt worden sein . Karsten ist fassungslos. Er verlässt den Klassenraum und trampt nach München zu seinem Onkel: Hauptkommissar Leo Kress. Dieser versucht vergeblich, ihn zu beruhigen. Mitten in der Nacht verschwindet Karsten, um seine leibliche Mutter zu suchen.

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