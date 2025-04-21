Der Alte
Folge 9: Ein unaufhaltsames Ende
An manchen Nachmittagen treffen sich Oberstudienrat Gerhard Becker und seine Geliebte Monika Burgdorf in einem zweitklassigen Hotel. Ihr Verhältnis dauert schon einige Zeit und hat den Reiz des Neuen längst verloren. Und weil beide verheiratet sind, hat ihre Beziehung keine Zukunft. Als sie sich an diesem Tag nach einem kurzen Streit voneinander trennen, werden sie von Nora Falk, einer Schülerin Gerhard Beckers, heimlich fotografiert. Und noch jemand ist vor dem Hotel, Privatdetektiv Werner Moran. Er sammelt seit einiger Zeit im Auftrag von Beckers Frau Karoline Beweismaterial für dessen Seitensprünge. Wenig später wird Oberstudienrat Gerhard Becker im Lehrerzimmer erschlagen aufgefunden.
