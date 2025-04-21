Der Kommissar
Folge 10: Spur von kleinen Füßen
60 Min.Ab 12
Ein Rangierarbeiter wird zufällig Zeuge, wie von einer Brücke ein Gegenstand in einen langsam vorbeifahrenden Eisenbahnzug geworfen wird. Die alarmierte Polizei findet die Leiche eines jungen Mädchens mit auffallend zierlichen Füßen. Da keinerlei Papiere oder andere Identitätshinweise gefunden werden, bleibt Kommissar Keller nur der Weg an die Öffentlichkeit. Die Presseberichte haben Erfolg, denn es melden sich Zeugen. Station für Station kann die Kripo die letzten Monate im Leben der jungen Eva Thamm verfolgen, bis zu dem Augenblick, wo sie ihrem Mörder begegnete.
