Ein Mädchen nachts auf der Straße
Der Kommissar
Folge 3: Ein Mädchen nachts auf der Straße
60 Min.Ab 12
Der Hausmeister eines Wohnblocks findet, durch einen anonymen Anruf alarmiert, in einem Luxusappartement die Leiche eines jungen Mädchens, das ermordet worden ist. Die Kripo steht vor einem Rätsel, denn nichts deutet darauf hin, dass das Mädchen Feinde oder Neider hatte. Die Suche nach dem Motiv bleibt erfolglos. Nur durch Zufall findet sich eine Spur, die in mondäne Kreise führt: ein reicher Fabrikant, ein reicher Erbe im Milieu der Reitplätze und Privatflugzeuge.
