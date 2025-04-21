Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Kommissar

Ein Mädchen nachts auf der Straße

KultKrimiStaffel 6Folge 3
Ein Mädchen nachts auf der Straße

Ein Mädchen nachts auf der StraßeJetzt kostenlos streamen

Der Kommissar

Folge 3: Ein Mädchen nachts auf der Straße

60 Min.Ab 12

Der Hausmeister eines Wohnblocks findet, durch einen anonymen Anruf alarmiert, in einem Luxusappartement die Leiche eines jungen Mädchens, das ermordet worden ist. Die Kripo steht vor einem Rätsel, denn nichts deutet darauf hin, dass das Mädchen Feinde oder Neider hatte. Die Suche nach dem Motiv bleibt erfolglos. Nur durch Zufall findet sich eine Spur, die in mondäne Kreise führt: ein reicher Fabrikant, ein reicher Erbe im Milieu der Reitplätze und Privatflugzeuge.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Der Kommissar
KultKrimi
Der Kommissar

Der Kommissar

Alle 8 Staffeln und Folgen