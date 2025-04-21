Der Kommissar
Folge 5: Herr und Frau Brandes
Das Ehepaar Brandes hat sich auf einen einsam gelegenen Bauernhof zurückgezogen. Ihr Sohn ist infolge einer Hirnhautentzündung in seiner Entwicklung stark zurückgeblieben. Eine eigens engagierte Kinderpflegerin soll alle täglichen Aufregungen von ihm fernhalten. Das gelingt aber nur bis zu dem Tag, an dem die Mordkommission erscheint: Ganz in der Nähe des Hauses ist ein junger Mann erschossen worden! Natürlich vermutet Kommissar Keller sofort Zusammenhänge, aber bei aller Bereitschaft zur Mitarbeit ist das Ehepaar Brandes nicht bereit, private Probleme mit ihm zu erörtern. Erst ein scheinbar banaler Hinweis klärt Kommissar Keller über die Hintergründe dieses problematischen Falles auf.
