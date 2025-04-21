Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Kommissar

Domanns Mörder

KultKrimiStaffel 6Folge 7
Domanns Mörder

Domanns MörderJetzt kostenlos streamen

Der Kommissar

Folge 7: Domanns Mörder

56 Min.Ab 12

Zufällig treffen sich Herr Faber und sein Sohn Ulrich vor der Haustür. Sie gehen gemeinsam hinein. Dabei müssen sie eine entsetzliche Entdeckung machen. Mitten im Wohnzimmer liegt ein Toter. Vater und Sohn überlegen, was passiert sein könnte. Keines der übrigen Familienmitglieder befindet sich im Haus, der Mord aber muss vor wenigen Minuten geschehen sein. Trotzdem beschließen sie, die Sache zu vertuschen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Der Kommissar
KultKrimi
Der Kommissar

Der Kommissar

Alle 8 Staffeln und Folgen