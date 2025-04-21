Der Kommissar
Folge 8: Ein Anteil am Leben
In ihrer verkommenen Wohnung wird die leichtlebige Bedienung eines Münchner Bierlokals ermordet aufgefunden. Für Kommissar Keller scheint der Fall klar: Als Täter kommt nur in Frage, wer abends im Bierkeller von der bewussten Dame bedient wurde und sie zu später Stunde nach Hause brachte. Die Kripo stößt auf einen Stammtisch von reputierlichen Bürgern. Keiner von ihnen will was gesehen und gehört haben. Für die Krimminalpolizei aber stellt sich die Frage, wieso ausgerechnet die Aufwartefrau Anna Bergmann, die von Zeit zu Zeit in der Wohnung der Ermordeten übernachtet, auf einmal über viel Geld verfügt und sich alle erdenklichen Wünsche erfüllen kann.
