Der Kommissar
Folge 11: Drei Brüder
Mit lauten Hilferufen flüchtet der Spirituosenhändler Egert aus seinem Laden. Ein nächtlicher Einbrecher hat ihm, als er überrascht wurde, auf den Schädel geschlagen. Bevor er dann das Bewusstsein verliert, kann er noch stammeln: "Es war Jork!" Die Funkstreife fährt in die Wohnung Jorks, um den Mann zu verhaften. Sie erlebt eine Überraschung: Es gibt drei Brüder dieses Namens und keiner von ihnen will mit dem Überfall etwas zu tun haben. Da Egert inzwischen seinen Verletzungen erlegen ist, wird die Mordkommission eingeschaltet: Kommissar Keller ist felsenfest davon überzeugt, dass einer der drei Brüder der Mörder ist, aber solange sie bei ihren abgestimmten Aussagen bleiben, kann er es nicht beweisen.
