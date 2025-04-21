Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Kommissar

Tod eines Buchhändlers

KultKrimiStaffel 6Folge 6
Tod eines Buchhändlers

Tod eines BuchhändlersJetzt kostenlos streamen

Der Kommissar

Folge 6: Tod eines Buchhändlers

58 Min.Ab 12

In den frühen Morgenstunden wird in den Isar-Auen ein Ertrunkener gefunden. Zuerst glaubt die Polizei an einen Unfall, denn der Mann muss sinnlos betrunken gewesen sein. Bald aber ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass es sich um Mord handelt. Keine leichte Aufgabe für Kommissar Keller, denn er kann kein Motiv erkennen und alle Bekannten und Verwandten schweigen sich aus. Sie möchten ihr Privatleben von den Untersuchungen der Kripo verschont wissen. Nur mühsam gelingt es, diese Mauer des Schweigens zu durchbrechen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Der Kommissar
KultKrimi
Der Kommissar

Der Kommissar

Alle 8 Staffeln und Folgen