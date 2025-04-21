Der Kommissar
Folge 6: Tod eines Buchhändlers
58 Min.Ab 12
In den frühen Morgenstunden wird in den Isar-Auen ein Ertrunkener gefunden. Zuerst glaubt die Polizei an einen Unfall, denn der Mann muss sinnlos betrunken gewesen sein. Bald aber ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass es sich um Mord handelt. Keine leichte Aufgabe für Kommissar Keller, denn er kann kein Motiv erkennen und alle Bekannten und Verwandten schweigen sich aus. Sie möchten ihr Privatleben von den Untersuchungen der Kripo verschont wissen. Nur mühsam gelingt es, diese Mauer des Schweigens zu durchbrechen.
