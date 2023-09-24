Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Pferdetrainer Raphael Dysli bringt Reiter und Pferd wieder zusammen

sixxStaffel 2Folge 1vom 24.09.2023
Pferdetrainer Raphael Dysli bringt Reiter und Pferd wieder zusammen

Pferdetrainer Raphael Dysli bringt Reiter und Pferd wieder zusammenJetzt kostenlos streamen

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Folge 1: Pferdetrainer Raphael Dysli bringt Reiter und Pferd wieder zusammen

46 Min.Folge vom 24.09.2023Ab 6

Raphael Dysli kümmert sich um sechs neue Problempferde. Über einen Zeitraum von drei Monaten hinweg versucht er, ihr Verhalten zu verbessern. Ein "Pferde-Internat" im Bergischen Land in der Nähe von Köln ist der perfekte Ort für den Profi, um mit den Tieren und ihren Besitzern zu arbeiten.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
sixx
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Alle 4 Staffeln und Folgen