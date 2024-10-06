Raphael Dysli macht aus vermeintlichen Problempferden TraumpferdeJetzt kostenlos streamen
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Folge 2: Raphael Dysli macht aus vermeintlichen Problempferden Traumpferde
46 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 6
Lusitano Niro ist seit einem Einbruch im Stall unsicher und lässt sich nicht mehr reiten. Seine Besitzerin ist verzweifelt und hofft, dass der Pferdetrainer eine Lösung für das Problem finden kann. Die 14-jährige Savita hat im Tinker Theo ihr Traumpferd gefunden. Allerdings hat das Tier Angst, in einen Anhänger zu steigen. Dies kann in einem Ernstfall sehr gefährlich werden. Doch Raphael Dysli weiß ganz genau, was er zu tun hat.
