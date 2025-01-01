Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detective Laura Diamond

Laura und das Familiengeheimnis

WarnerStaffel 2Folge 1
Laura und das Familiengeheimnis

Laura und das FamiliengeheimnisJetzt kostenlos streamen

Detective Laura Diamond

Folge 1: Laura und das Familiengeheimnis

41 Min.Ab 12

Laura und ihr Team begeben sich in einen Wettlauf gegen die Zeit, um einen entführten Jungen zu retten. Dabei stoßen sie auf ein Familiengeheimnis ... Jake kehrt nach seiner Krankschreibung wieder zurück, aber es ist noch nicht klar, ob er weiterhin Captain bleiben wird.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Detective Laura Diamond
Warner
Detective Laura Diamond

Detective Laura Diamond

Alle 2 Staffeln und Folgen