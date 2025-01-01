Laura und der AttentatsversuchJetzt kostenlos streamen
Detective Laura Diamond
Folge 14: Laura und der Attentatsversuch
41 Min.Ab 12
Laura soll den kubanischen Präsidentschaftsanwärter Carlos Hernandez während seines Aufenthaltes in New York beschützen. Hernandez' Bodyguard Ernesto Garcia ist sich sicher, dass jemand den engagierten Politiker töten will - und scheint Recht zu behalten, denn kurz darauf wird er selbst ermordet. Alles sieht wie ein Raubüberfall aus, doch Laura glaubt nicht daran. Sie ist davon überzeugt, dass irgendjemand aus Hernandez' Delegation es auf ihn abgesehen hat, doch wer und warum?
