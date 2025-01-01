Detective Laura Diamond
Folge 7: Laura und die Schmuggler
41 Min.Ab 12
Eine hochschwangere farbige Frau wird tot auf dem Straßenstrich gefunden. Zunächst glauben Laura und Jake, dass sie eine Prostituierte war, die von ihrem Zuhälter zu Tode geprügelt wurde. Doch sie finden heraus, dass sie kurz zuvor aus Nigeria eingereist ist - und für ein Kartell gearbeitet hat. Diese Leute benutzen Frauen, um Roh-Edelsteine in die USA zu schmuggeln. Doch die Tote hatte noch ganz andere Absichten in den Vereinigten Staaten ...
