Detective Laura Diamond
Folge 12: Laura und der Fremde im Zug
41 Min.Ab 12
Mitten in der Rush Hour wird ein Jogger vor einen Bus geschubst. Es handelt sich um Aidan Silverman, einen außerordentlich erfolgreichen Sportmediziner. Laura nimmt als Täter zunächst Charles Baptiste ins Visier, den überehrgeizigen Vater eines Patienten, der mit Silvermans Diagnose nicht einverstanden war. Doch dann führen die Hinweise zu Karl Baronson, dem Ex-Mann von Silvermans Ehefrau Mimi. Er hätte allen Grund gehabt, den Nebenbuhler aus dem Weg zu räumen ...
